POL-HH: 210219-1. Festnahme nach Überfall auf einen Taxifahrer in Hamburg-St. Georg

Tatzeit: 19.02.2021, 01:20 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Georg, Münzplatz

In der vergangenen Nacht kam es in St. Georg zu einem Überfall auf einen Taxifahrer. Die mutmaßliche Räuberin wurde im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bestieg die Tatverdächtige das Taxi des 55-jährigen Geschädigten am Hansaplatz und wollte in die Nähe des Hauptbahnhofs gefahren werden. Während der Fahrt bedrohte sie den Fahrer schließlich mit einem Küchenmesser und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Taxifahrer griff sofort nach dem Messer und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Die Frau flüchtete daraufhin ohne Beute aus dem Taxi.

Es erfolgten sofortige Fahndungsmaßnahmen mit insgesamt zehn Funkstreifenwagen. Die Tatverdächtige wurde noch in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei ihr fanden die Einsatzkräfte das mutmaßliche Tatmesser und stellten es als Beweismittel sicher. Ein von der 35-jährigen Frau deutscher Staatsangehörigkeit durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Gegen sie wurde daher auch eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Mangels Haftgründen wurde die Tatverdächtige später wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen gegen sie dauern an und werden vom zuständigen Raubdezernat (LKA 114) geführt.

