Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Unfallflucht

Ludwigshafen (ots)

27.02.2021, 12.20 bis 12.30 Uhr. Ein bei der Postfiliale in der Carl-Zimmermann-Straße geparkter grauer PKW wurde im Zeitraum von nur 10 Minuten am vorderen linken Kotflügel von einem roten Fahrzeug gestreift. Am Kotflügel wurde eine Delle, Kratzer und rote Lackanhaftungen festgestellt. Der Schaden wurde mit etwa 1.000 Euro beziffert. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer bzw. Fahrzeug nimmt die Polizei Speyer unter 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

