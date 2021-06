Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl auf Schulhof - Betrugsvorfälle im Vogelsberg - 57-Jährige wird Opfer - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Mülltonnen in Brand gesteckt - Eier- und Wurstautomat beschädigt - Zigaretten gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl auf Schulhof

Lauterbach - Auf einem Schulhof in der Straße "An der Wascherde" entfernten unbekannte Täter am Samstag (29.05.), gegen 17.30 Uhr, das Stützrad eines Anhängers für Sportgeräte im Wert von rund 100 Euro. Sie wurden dabei von einem Zeugen beobachtet, der die Täter nicht näher beschreiben konnte. Die Unbekannten beschädigten die Halterung des Stützrades und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrugsvorfälle im Vogelsberg - 57-Jährige wird Opfer

Vogelsbergkreis - Im Vogelsbergkreis kam es am Mittwoch (02.06.) zu zwei Betrugsfällen. Dabei wurde eine 57-jährige Frau aus Schlitz Opfer. Ein Enkeltrick-Versuch in Homberg (Ohm) blieb glücklicherweise erfolglos.

Eine 57-jährige Frau erhielt am Mittwochmorgen von einer unbekannten Person eine Freundschaftsanfrage über die Social-Media-Plattform "Facebook". Diese schrieb ihr daraufhin eine Nachricht und erklärte, dass sie unheilbar krank sei und nun einen Geldbetrag im hohen sechsstelligen Bereich an sie überweisen wolle. Grund: Sie habe keine Erben und die 57-Jährige wirke sympathisch. Nach geschickt gelenkten Telefonaten und Gesprächen über Messanger-Dienste überwies die 57-Jährige einen Geldbetrag im dreistelligen Bereich an einen angeblichen Anwalt, um die versprochene "Schenkung" zu erhalten.

Am gleichen Tag wurde auch eine 89-jährige Frau aus Homberg (Ohm) von Enkeltrick-Betrügern kontaktiert. Mit dem klassischen Einstieg "Ich bin's dein Enkel..." meldete sich ein Unbekannter telefonisch bei der Geschädigten und erklärte, dass er bei der Polizei festsitze. Daraufhin sollte die 89-Jährige einem angeblichen Polizeibeamten Kontaktdaten übermitteln. Glücklicherweise wurde die Tochter der Geschädigten auf das Telefonat aufmerksam und unterbrach dieses. Der Trickbetrug blieb ein Versuch.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug ist vielfältig. Ihre Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch und sorgsam im Umgang mit persönlichen Daten, vor allem am Telefon! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie ihre Angehörigen und nutzen Sie hierbei die Ihnen bekannten Rufnummern! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei über den Notruf 110!

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alsfeld - Der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Freiligrathstraße wurde zwischen Samstagmorgen (22.05.) und Mittwochabend (02.06.) von unbekannten Tätern aufgesucht. Diese gelangen vermutlich durch eine offenstehende Hintertür in den Keller des Hauses. Dort brachen sie das Bügelschloss einer Tür auf stahlen einen Bohrhammer, eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber sowie ein orangenes Ladegerät für Autobatterien (Bosch) im Gesamtwert von rund 200 Euro. Die Täter hinterließen circa 20 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mülltonnen in Brand gesteckt

Schotten - Unbekannte Täter steckten in der Nacht zu Freitag (04.06.) zwei Mülltonnen in der Vogelsbergstraße und "Am Bockzahl" in Brand. In beiden Fällen handelte es sich um gelbe Tonnen mit einem Fassungsvermögen von 240 Litern, die zur Entleerung auf den Gehwegen standen. Die Mülltonnen brannten samt Inhalt restlos aus und wurden durch die Feuerwehr gelöscht. In beiden Fällen entstand ein Schaden von jeweils rund 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Warum die Mülltonnen in Brand gerieten, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Eier- und Wurstautomat beschädigt

Alsfeld - Unbekannte haben Donnerstagnacht (03.06.), zwischen 0.20 Uhr und 1 Uhr, einen Eier- und Wurstautomaten in der Schwabenröder Straße beschädigt. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde die Tat von zwei Personen begangen, die mit einem Hund unterwegs waren. Sie stahlen aus den Fächern Eier und Wurstwaren im Wert von rund 30 Euro und entfernten sich auf der Schwabenröder Straße in Richtung Kreiskrankenhaus. Die Täter hinterließen circa 1.000 Euro Schaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigaretten gestohlen

Schotten - In einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Märzwiese" wurde in der Nacht zu Freitag (04.06.), gegen 2.15 Uhr, eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich zwei bislang unbekannte Personen Zutritt zum Verkaufsraum, indem sie die Glasscheibe der Eingangstür einschlugen. An der Kasse brachen sie den Zigarettenständer auf und entwendeten gewaltsam Tabakware in bislang unbekannter Menge. Die zwei Männer waren bekleidet mit einem grauen und dunklen Kapuzenpullover. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

