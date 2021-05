Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 27.05.2021

Daun (ots)

Ereignis: Unbekannte stehlen Rucksack und Geldbörsen

Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße

Zeit: 26.05.2021, 14.00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten während der Abwesenheit einer Autofahrerin einen schwarzen Kunstlederrucksack und eine rote Geldbörse, die im Fahrzeug deponiert waren. In dem Rucksack selbst befanden sich zwei weitere Geldbörsen. Die Frau hatte in den Geldbeuteln eine höhere Bargeldsumme vorgehalten. Der PKW war zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Hagebau- Marktes abgestellt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Gerolstein, 06591-95260

Ereignis: Autofahrerin alkoholisiert

Ort: Gerolstein, Stadtgebiet

Zeit: 26.05.2021, 13.05 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Gerolstein am gestrigen Mittwochmittag bei einer Autofahrerin fest, dass sie wohl unter Alkoholeinfluss stand. Der 35-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest angeboten. Der ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen, außerdem muss die Frau mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

