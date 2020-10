Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen, Villingen-Schwenningen) Reifen zerstochen (18./19.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Weiherrainstraße die beiden linken Reifen eines geparkten VW mit einem unbekannten spitzen Gegenstanden zerstochen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu wenden.

