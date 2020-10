Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Hattingen/ LKR Tuttlingen) Illegale Müllablagerung von 100 Altreifen - Zeugenaufruf (18.10.2020)

Immendingen-Hattingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer illegalen Müllentsorgung, die am Sonntag in Immendingen-Hattingen auf dem Möhringer Weg nach dem Ortsende Witthoh gemeldet wurde. Unbekannte haben etwa 100 Altreifen, vermutlich mit einem Kipplaster, auf dem dortigen Feldweg zwischen Sonntag, 11.10.2020 und 18.10.2020 abgeladen. Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, das zuständige Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410 zu informieren.

