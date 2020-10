Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Traktor-Fahrer übersieht Motorradfahrer (18.10.2020)

Stockach (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 53-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 12.45 Uhr auf der K 6177. Ein von einem Feldweg kommender 46-jähriger Traktorfahrer wollte nach links in die Kreisstraße in Fahrtrichtung Raithaslach einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 53-jährigen Motorradfahrers, welcher von Raithaslach in Richtung Guggenhausen unterwegs war. Der Zweiradfahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, wich nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

