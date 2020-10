Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkrs. KN) Farbschmierereien im Bereich des Freibads (17./18.10.2020)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Ein unbekannter Täter beschmierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Hauswand und mehrere Parkplätze des Freibads, die Zufahrt zum Campingplatz und angrenzende Straßen mit pinker Farbe. Der Sachschaden im Bereich des Freibades dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Personen, die in dem Bereich der Straße "Am alten Sportplatz" / Breiteweg Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

