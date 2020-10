Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Renault-Fahrer rammt Verkehrsschild und fährt davon

Villingen (ots)

Die Villinger Polizei sucht einen Renault-Fahrer, der am Riettor am Samstagabend ein Verkehrsschild umgefahren hat und dann davonfuhr. An der Unfallstelle sind große Teile des Rücklichts eines Renault aufgefunden worden, weswegen das Verursacherfahrzeug nun auffällig sein müsste. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 500 Euro aus. Hinweise nimmt die Polizei unter 07721 6010 entgegen

