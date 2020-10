Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Kreis Rottweil) Trekking E-Bike aus Garage gestohlen

Sulz (ots)

Ein grünes E-Bike der Marke "Flyer" hat am Wochenende unfreiwillig seinen Besitzer gewechselt. Der Dieb, von dem noch jede Spur fehlt, gelang auf noch ungeklärte Weise in die Garage des Mehrfamilienhauses in der Altenberger Straße, wo er das Schloss am Hinterrad überwand und auch noch einen Fahrradhelm der Marke Giro mitnahm. Der Wert des Fahrrads mit Tiefeneinstieg beträgt etwa 2000 Euro.

