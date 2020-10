Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz/N-Hopfau, Lkrs. Rottweil) Zwei Mal Totalschaden 16.10.20, 16.30 Uhr

Sulz-Hopfau (ots)

Zwei total demolierte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Glatttalstraße bei Sulz-Hopfau am Freitagnachmittag. Eine 51 Jahre alte Kleinwagenfahrerin stieß beim Einbiegen vom Sportplatzgelände in die Durchgangsstraße mit einem dort fahrenden 31-jährigen Peugeot-Fahrer zusammen. Bei dem Unfall entstand an beiden Autos Totalschaden in Höhe von 13.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

