Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Diesel ab geschlaucht

Zeugenaufruf

Rottweil-Deißlingen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 16.10.20, 15:30 Uhr bis Samstag, 17.10.2020, 15 Uhr, wurde ein Lkw-Anhänger-Zug entlang der K5542, kommend von Lauffen ob Rottweil, in der 90 Grad Kurve auf dem Parkplatz in Richtung Bühlingen, abgeparkt. In dieser Zeit brach bislang unbekannte Täterschaft den Tankdeckel mit brachialer Gewalt auf und schlauchte ca. 250-300 Liter Diesel aus dem Tank des Lkw ab. Zeugen die Hinweise auf die Täterschaft geben können, mögen sich beim Polizeirevier Rottweil, unter Tel.: 0741 4770, melden.

