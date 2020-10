Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Einbruch in ein Kellerabteil (18.10.2020)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntagmittag gewaltsam Zutritt in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Gottfried-Keller-Straße. Eine 49-jährige Bewohnerin des Hauses bemerkte gegen 13.30 Uhr die offene Türe ihres Kellerabteils und traf auf eine ihr unbekannte männliche Person. Nachdem die Frau den Unbekannten ansprach, entschuldigte sich dieser und verließ den Keller bzw. das Haus. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden: 20-25 Jahre alt, 170-175 cm groß, kurze schwarze Haare und ein Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jogginghose mit weißem Streifen, schwarzen Turnschuhen und einer Steppjacke mit Kapuze in den Farben schwarz, weiß und rot. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu der Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

