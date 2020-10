Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. KN) Eine schwerverletzte Person nach Unfall mit Kutsche (18.10.2020)

Eigeltingen (ots)

Schwer verletzt wurde eine 54-jährige Frau bei einem Unfall mit einer Kutsche am Sonntag gegen 15.45 Uhr im Gewann Obere Breite. Die 54-Jährige fuhr mit einer 61-jährigen Frau eine Kutsche kurz vor Minkenmühle auf einem Wiesenweg in Richtung Wald. Als das der Kutsche vorgespannte Pferd unruhig wurde, stieg die 61-jährige Frau ab, ging zu dem Pferd, um es zu beruhigen und zu führen. Das Pferd wurde immer unruhiger, riss sich los und ging schließlich durch. Das Pferd zog die Kutsche in hohem Tempo über eine abschüssige Wiese und die 54-Jährige konnte den weiteren Verlauf der Fahrt nicht mehr steuern. Schließlich kippte die Kutsche nach links, wodurch die Frau stürzte. Vom Rettungsdienst wurde die Verletzte ins Krankenhaus gebracht. An der Kutsche entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

