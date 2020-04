Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kontrolle eines stark optisch getunten Fahrzeuges

Worms, Dr.-Otto-Röhm-Straße (ots)

Am Donnerstag Nachmittag (02.04.2020) fiel einer Funkstreife ein auffällig optisch getunter PKW auf und unterzog diesen einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurden eine Vielzahl von Veränderungen festgestellt, die allesamt nicht im Fahrzeugschein eingetragen waren und damit der PKW nicht mehr am Straßenverkehr zugelassen war. Einen Teil der Veränderungen wie Folierung von Lichtern und Kennzeichenhalterung konnte der Fahrer vor Ort entfernen. Den Rest musste fachmännisch wieder in den Ursprungszustand versetzt werden, wie zum Beispiel Sichtblende um die Auspuffendrohre. Erst nachdem der Fahrer dies nachweisen konnte, durfte das Fahrzeug wieder am Straßenverkehr teilnehmen. Die Anzeige wegen den vorgenommenen Veränderungen wurde gefertigt.

