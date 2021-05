Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht, Mauer beschädigt

Wittlich (ots)

Am Mittwoch, den 26.05.2021, ereignete sich zwischen 07:00 Uhr- 10:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Großlittgen, Manderscheider Straße. Hierbei touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug eine Mauer, welche als Grundstücksbegrenzung dient. Die Mauer wurde hierbei stark beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell