Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bosau-Hutzfeld-Hans-Heinrich-Harms Schule

Graffiti-Hinweise erbeten

LübeckLübeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch (11.11.) auf Donnerstag wurden an der Heinrich-Harms-Schule in Hutzfeld an 12 Stellen Graffiti gesprüht. Es wurden offenbar Sprühdosen in den Farben rot, blau und dunkelgrün genutzt. Die Polizeistation ermittelt in diesen Fällen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04527-510 oder per Mail an Hutzfeld.pst@polizei.landsh.de .

