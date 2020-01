Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 20. Januar 2020, ist es in Kaltenkirchen zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin gekommen. Die Fußgängerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Gegen 7:45 Uhr befuhr ein 86-Jähriger Hyundaifahrer aus Kaltenkirchen die Königstraße in Richtung Holstenstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei überquerte zu dieser Zeit eine 78-Jährige zu Fuß die Fahrbahn der Königstraße in Höhe eines Parkplatzes. Die Kaltenkirchenerin wurde von dem Hyundai erfasst und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte nahmen den Verkehrsunfall vor Ort auf. Sie zogen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzu, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Die Unfallstelle war für die Zeit der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

