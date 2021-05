Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen in Jünkerath und Stadtkyll

Prüm (ots)

In der Nacht von Montag, 24.05.21, in den Abendstunden, bis zum 25.05.21 gegen 08:00 Uhr, wurden durch bisher unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in der Ortslage Jünkerath sowie ein Schaufenster eines Ladenlokals in der Ortslage Stadtkyll beschädigt.

Diese Schäden wurden durch eine Kugellager-Kugel, vermutlich mittels einer "Steinschleuder"/Zwille abgeschossen, an den besagten PKWs bzw. Schaufenster verursacht. Entsprechende Tatmittel wurden aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei Prüm bittet um Hinweise hinsichtlich Personen, die sich im o.g. Zeitraum in den Ortslagen Jünkerath und Stadtkyll auffällig verhalten haben, Tatwerkzeug, wie es zuvor beschrieben wurde, mit sich führten oder sogar bei der Tatausführung beobachtet werden konnten.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch solche Handlungen nicht nur Sachen beschädigt, sondern auch Personen oder Tiere erheblich verletzt werden können.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell