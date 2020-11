Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Suche nach Besitzer eines Mountainbikes

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

53925 Kall53925 Kall (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße ist am Freitag, den 23.10.2020, ein 20-jähriger Mann überprüft worden. Er wollte mit einem neuwertigen Mountainbike flüchten.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten ihn daran hindern. Zum Fahrrad konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis vorlegen.

Er gab unglaubwürdig an, dieses in Frankreich von einem Freund gekauft zu haben.

Da dies nach Ermittlungen als Schutzbehauptung gewertet wird, geht die Polizei Euskirchen von einem vorangegangenen Diebstahl aus.

Wem gehört dieses Fahrrad (siehe angehängte Fotos)? Bisher konnte das Fahrrad keiner Straftat und keinem Geschädigten zugeordnet werden.

Hinweise bitte telefonisch an 02251 799-730 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell