Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Festnahme an der Autobahn

WeischlitzWeischlitz (ots)

Auf dem Parkplatz Großzöbern an der A 72 nahmen Bundespolizisten am gestrigen Donnerstag einen 46-jährigen Letten vorläufig fest. Er war mit einem Pkw Audi A6 in Richtung Chemnitz unterwegs. Wie die Überprüfung seiner Personalien ergab, bestand zur Person eine Fahndungsausschreibung von Frankreich zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung wegen Wirtschaftskriminalität.

Der Mann wurde einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Zwickau vorgeführt und kam danach in die dortige Justizvollzugsanstalt.

