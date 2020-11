Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Polizeieinsatz wegen zurückgelassener Sporttasche - Eigentümer gesucht

Altenburg/Gößnitz/WerdauAltenburg/Gößnitz/Werdau (ots)

In einer am gestrigen Montagnachmittag verbreiteten Pressemitteilung informierte die Bundespolizeiinspektion Klingenthal zu einem Einsatz im Bahnhof Werdau. Auslöser war eine herrenlose Sporttasche in einer S-Bahn zwischen Leipzig und Zwickau.

Die Auswertung von Videoaufzeichnungen ergab, dass offensichtlich ein Kind das Gepäckstück versehentlich im Zug zurückließ. Die Bundespolizei möchte es dem Eigentümer wieder übergeben und sucht deshalb auf diesem Weg nach ihm beziehungsweise dessen Erziehungsberechtigten.

Es handelt sich dabei um einen Jungen im Alter von schätzungsweise 10 Jahren mit dunklen Haaren. Er ist Brillenträger und war bekleidet mit einer blauen Jeanshose, sportlichen dunkelgrünen Schuhen mit hellem Schuhsohlenrandstreifen sowie einer schwarzen Jacke. Diese verfügt über auffällige neonfarbene Reißverschlüsse.

Das Kind stieg 11:53 Uhr in Altenburg in die S-Bahn und verließ diese um 12:12 Uhr in Gößnitz.

Die Eigentümer werden gebeten, die Tasche mit Inhalt (Aufnahmen im Anhang) im Bundespolizeirevier Zwickau (Tel. 0375/277 580) abzuholen.

