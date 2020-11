Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Haus durch Einbrecher komplett durchwühlt

53947 Nettersheim-Tondorf53947 Nettersheim-Tondorf (ots)

Als der Eigentümer eines Eigenheimes (An der Heldt) am Donnerstagnachmittag (15.15 Uhr) bei seiner Rückkehr in sein Haus eintrat, bemerkte er den Einbruch in sein Haus. Während seiner kurzzeitigen Abwesenheit (drei Stunden) hatten Diebe eine gesicherte Abdeckung eines Kellerschachtes herausgehebelt und so das Haus betreten. Alle Räume wurden durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Dem Geschädigten war beim Verlassen seines Hauses ein weißer Kleinwagen mit Berliner Stadtkennung an seiner Wohnstraße stehend aufgefallen. Er erkannte weiterhin, dass ein Mann zum Fahrer des Fahrzeuges einstieg. Dieser Mann wird wie folgt beschrieben:

- slawischer Typ - 18-20 Jahre alt - 160-170 cm groß - sportliche Statur

Ob das Fahrzeug/Personen im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, wird durch die Polizei untersucht.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell