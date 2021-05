Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Gerolstein (ots)

Am 24.05.2021 gegen 04:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun eine Verkehrskontrolle in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein durch.

Hierbei wurde ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Daun kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle fielen den Beamten bei dem Fahrzeugführer deutliche Anhaltspunkte für einen zeitnahen Drogenkonsum auf, welcher durch den Fahrzeugführer auch letztlich eingeräumt wurde.

Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Es wurden Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell