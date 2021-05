Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Verkehrsmännchen in Kalenborn-Sccheuern Diebstahl von Solarleuchten in Dockweiler

Wittlich (ots)

PRESSEDIENST ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------ POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun ------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Daun - Sonntag, 23. Mai 2021 ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Ereignis: Diebstahl von grünem Verkehrsmännchen

Ort: Kalenborn-Scheuern, In der Hesch

Zeit: 14.05.2021 - 22.05.2021, 15:00 Uhr

Im oben genanntem Zeitraum wurde ein ca. 130 cm großes und aus grünem Kunststoff bestehendes Verkehrsmännchen mit Fahne entwendet. Das Männchen war mit Kabelbinder an einer Straßenlaterne befestigt.

--------------------------------------------------

Ereignis: Diebstahl von 4 Solarleuchten

Ort: Dockweiler, Dauner Straße

Zeit: 21.05.2021, 22:00 Uhr - 22.05.2021, 09:30 Uhr

In Dockweiler in der Dauner Straße wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag vier Solarleuchten von einem Privatgrundstück entwendet. Die Geschädigt stellte den Diebstahl am Samstagmorgen fest und erstattete Strafanzeige.

In beiden Fällen bittet die Polizei Daun um Zeugenhinweise, telefonisch unter 06592/9626-0 oder per E-Mail an PIDaun@polizei.rlp.de

------------------------------------------------------------- Polizeiinspektion Daun R. Schmitz, PHK'in Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/96260 Fax: 06592/962650 pidaun@polizei.rlp.de

