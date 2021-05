Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Enzen/Halsdorf/Mettendorf/Nusbaum (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden des 23.05.2021 wurde durch aufmerksame Zeugen ein stark alkoholisierter PKW Fahrer im Bereich Enzen/ Halsdorf/ Mettendorf/ Nusbaum gemeldet. Der PKW benötigte teils die gesamte Fahrbahn und geriet immer wieder in den Gegenverkehr. Es ist nur dem Zufall zu verdanken ist, dass es zu keinem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen ist. An dem PKW wurden im Rahmen der Kontrolle jedoch frische Kratzspuren mit blauen Farbresten festgestellt. Woher die Beschädigung stammt ist noch unbekannt. Der deutlich alkoholisierte Fahrer zeigte sich absolut uneinsichtig. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Weitere Zeugen des Geschehens sowie bislang unbekannte Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

