Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oberbettingen (ots)

Am 23.05.2021 gegen 02:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Daun durch einen Zeugen Kenntnis darüber, dass offenbar mehrere junge Personen die an der Bushaltestelle in Oberbettingen aufgestellten Metall-Figuren ("Wildschweine") aus der Verankerung am Boden gezogen und auf die Straße gestellt hatten.

Der Zeuge konnte das Hindernis glücklicherweise früh genug erkennen und eine Kollision verhindern.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor Ort und der Nachsuche nach möglichen Tätern wurden die Zeugen vor Ort auf einen 18-jährigen Fahrzeugführer aufmerksam, welcher beim Losfahren ein anderes Fahrzeug touchierte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Daun vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer aus der VG Gerolstein mit einem Alkoholwert von über 1,1 Promille absolut fahruntüchtig war.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Weitere Zeugen des hier beschriebenen Sachverhalts dürfen gebeten werden, sich an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell