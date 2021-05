Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Jünkerath (ots)

Am späten Vormittag des 21.05.2021 wurde einer 85-jährigen Dame in einem Supermarkt in Jünkerath, Auf dem Wehrt, ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Dem unbekannten Täter gelang es unbemerkt die Handtasche der Dame zu öffnen, das Geld aus ihrer Geldbörse zu entwenden und die Geldbörse wieder zurück in die Handtasche zu legen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell