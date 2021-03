Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beschädigungen und Diebstähle

Uslar (ots)

USLAR-SCHLARPE (zi.) Bisher unbekannte Täter zerstörten des Öfteren in den letzten sechs Wochen den Zaun eines Grundstücks im Drosselweg. Sie entwendeten in der Nacht zum 18.03.21 vom Grundstück Kleinteile von abgestellten landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell