Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungsbrand

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße

Do., 18. März 2021, 14.12 Uhr (Meldezeit)

NORTHEIM (ri). Über Notruf wird ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Northeimer Innenstadt mitgeteilt. Vor Ort wird ein Feuer in einem Wohnraum im 1. OG festgestellt, dass auf den Dachstuhl übergreift. Die Feuerwehr (44 Einsatzkräfte aus Northeim, umliegende Ortschaften und Einbeck) kann ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern, das brandbetroffene Haus ist z. Zt. nicht mehr bewohnbar. Zehn Personen werden anderweitig unterbracht, verletzt wurde keiner. Der Sachschaden beträgt ca. 80.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell