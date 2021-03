Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf Parkplatz Auto unter Alkoholeinfluss Pkw beschädigt und weiter gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Donnerstag, 18.03.2021, ist eine Einbeckerin gegen 12.00 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Grimsehlstraße rückwärts ausgeparkt und hat dabei ein anderes Auto, das hinter ihr stand, leicht beschädigt. Die Fahrerin hat den Parkplatz anschließend, ohne anzuhalten verlassen. Da das Kennzeichen abgelesen werden konnte, konnte der Pkw ca. eine Stunde später vor der Wohnanschrift festgestellt werden. Die Frau gab an, auf dem Parkplatz gewesen zu sein, von einem Unfall hätte sie aber nichts bemerkt. Da die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft feststellten, wurde die 60 jährige nach dem Konsum von Alkohol befragt. Sie erklärte nach ihrem Einkauf zu Haus etwas Alkohol zu sich genommen zu haben. Ein anschließend durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Frau wurden schließlich zwei Blutproben entnommen, die den behaupteten Nachtrunk entweder bestätigen oder entkräften. Ihr Führerschein wurde auf richterliche Anordnung beschlagnahmt.

