POL-UL: (GP) Geislingen - Zeuge hört Einbrecher

Unbekannte waren am Donnerstag in Geislingen zugange.

Ulm (ots)

Gegen 0.45 Uhr hörte ein Zeuge Geräusche in der Schubartstraße. Er schaute nach und sah an einem Gebäude eine eingeschlagene Scheibe an einer Tür. Er informierte die Polizei. Die rückte an. Die Einbrecher waren wohl gestört worden und hatten sich schon aus dem Staub gemacht. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

