Mit zu viel Alkohol und Drogen waren drei Verkehrsteilnehmende am Mittwoch in den Landkreisen Heidenheim und Göppingen unterwegs.

(HDH)Gegen 22.50 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil er beobachtete, wie ein Auto in Königsbronn in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten kamen und stoppten den Pkw in der Brenzquellstraße. Bei der Kontrolle der Autofahrerin hatten sie schnell den Verdacht, dass die Frau zu viel Alkohol getrunken hatte. Das bestätigte auch ein Test. In einem Krankenhaus nahm ein Arzt der 44-Jährigen Blut ab. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher.

(GP) Blut abgeben musste auch ein 37-Jähriger nachdem er in Göppingen von der Polizei kontrolliert wurde. Dort war er gegen 14.45 Uhr in der Heininger Straße mit seinem Ford unterwegs. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte. Ein Test bestätigte das. Drogen soll auch ein 19-Jähriger genommen haben, der in Geislingen unterwegs war. Die Polizei kontrollierte den E-Scooter-Fahrer dort gegen 20.30 Uhr in der Grube-Karl-Straße. Weil sich der Verdacht der Beamten bestätigte, dass der Mann berauscht ist, kam er in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm.

Die Autofahrenden und der Lenker des E-Scooter müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

