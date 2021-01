Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Erster Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes - Junger Mann drohte sich mit Messer das Leben zu nehmen - Person unverletzt und in psychiatrische Klinik eingewiesen

Oberbilk - Erster Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes - Junger Mann drohte sich mit Messer das Leben zu nehmen - Person unverletzt und in psychiatrische Klinik eingewiesen

Samstag, 23. Januar 2021, 19.20 Uhr

Nachdem gestern Abend ein junger Mann in Oberbilk damit gedroht hatte, sich mit einem Messer das Leben zu nehmen, setzten Beamte der Düsseldorfer Polizei das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein. In der Folge konnte der Mann von seinem Vorhaben abgehalten und überwältigt werden. Er blieb unverletzt und wird derzeit in einer psychiatrischen Klinik behandelt.

Gegen 19.20 Uhr äußerte der Mann gegenüber einer Objektschutzstreife auf der Willi-Becker-Allee seine Suizidabsichten. Hierbei richtete er ein Messer gegen sich selbst. Sofort wurden weitere Beamte zu der Örtlichkeit entsandt. Alle Versuche, den Mann von seinem Vorhaben abzubringen, führten nicht zum Erfolg. Die Person war unmittelbar davor sich zu verletzen, woraufhin die Polizisten das Distanzelektroimpulsgerät einsetzten. Nachdem der Mann durch die Elektroden des DEIG getroffen wurde, war er kurzfristig handlungsunfähig und konnte ohne weitere Gewaltanwendung in Gewahrsam genommen werden. Er wurde nach eingehender Untersuchung in die Psychiatrie eingewiesen.

