POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr

Gerolstein (ots)

Am 21.05.2021 gegen 21:20 Uhr befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Gerolstein mit ihrem Fahrzeug, einem roten Renault Twingo die Landstraße 29 am sogenannten "Bewinger Berg" von Dohm-Lammersdorf kommend in Richtung Gerolstein.

Aufgrund eines plötzlich kreuzenden Rehs musste die Fahrzeugführerin eine Vollbremsung einleiten, so dass auch der nachfolgende Fahrzeugführer stark abbremsen musste.

Im Anschluss fuhr dieser ihr mehrfach absichtlich dicht auf, überholte sie und bremste sie aus.

Im Anschluss verfolgte er die Zeugin bis an den Zielort ihrer Fahrt und entfernte sich dann erst.

Der bisher unbekannte Fahrzeugführer führte einen roten Kleinwagen mit Kennzeichen DAU-JL ?.

Beschriebener Fahrzeugführer, sowie mögliche Zeugen der Tat dürfen gebeten werden, sich mit der Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 in Verbindung zu setzen.

