Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Firma EDEKA in Salmtal

Salmtal (ots)

Der Geschädigte stellte seinen grauen BMW Kombi am 22.05.2021 in der Zeit von 17.45 Uhr bis 17.55 Uhr auf dem Parkplatz der Firma "EDEKA" in der Straße Neuer Bahnhof 5 in Salmtal auf dem zum Markt gehörenden Parkplatz ab. Hierzu nutzte er die erste Parkreihe an der Gebäudeseite des Marktes etwa in der Mitte, in Höhe des dort aufgestellten Lichtmasts. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Eindellung an der hinteren, rechten Fahrzeugkante fest. Es machte sich kein Verursacher oder Zeuge des Unfalls bemerkbar. Die Polizei bittet Personen, die den Verkehrsunfall gesehen oder bemerkt haben, um Kontaktaufnahme. Mitteilungen bitte an die Polizei in Wittlich Tel.: 06571/9260

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell