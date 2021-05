Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Wittlich (ots)

Am Dienstag, den 25.05.2021 gegen 10:20 Uhr verschafft sich ein bislang unbekannter, männlicher Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße in 54518 Bergweiler. Der Täter gelangt durch Aufhebeln einer Schiebetür im rückwärtigen Terrassenbereich ins Wohnungsinnere. Anschließend durchsucht der Täter die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendet mehrere Spiegelreflexkameras und die dazugehörigen Objektive. Die Schadenshöhe wird auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat am Dienstag, den 25.05.2021 gegen 10:20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen können, festgestellt?

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571/95000 oder die örtliche Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell