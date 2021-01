Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Sattelzug-Fahrer prallt auf vorausfahrenden Sattelzug (11.01.2021)

KonstanzKonstanz (ots)

Zwei leicht verletzte Personen, zwei nicht mehr fahrbereite Lkw und ein Sachschaden in Höhe von über 150.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Montagmorgen gegen 09.00 Uhr auf der neuen Rheinbrücke (Schänzlebrücke) ereignet hat. Ein in Richtung Schweiz fahrender Lkw-Fahrer war vermutlich aus Unachtsamkeit auf den Anhänger eines vorausfahrenden Sattelzugs aufgefahren. Durch den heftigen Aufprall wurde der Mann in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Konstanz befreit werden. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn in Richtung Schweiz war für rund eine Stunde vollgesperrt, bevor der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde. Zur Bergung der Sattelzüge musste die Fahrbahn zeitweise immer wieder gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell