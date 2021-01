Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Randalierende Jugendgruppe löst größeren Polizeieinsatz aus (09.01.2021)

SingenSingen (ots)

Wegen massiver Störungen in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt musste die Polizei am Samstagabend um ca. 18.15 Uhr gegen eine Gruppe von Jugendlichen einschreiten. Sie hatten laut Angaben von Sicherheitskräften nicht zum ersten Mal im Einkaufszentrum laut herumgepöbelt und gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Einzelne Jugendliche der Personengruppe missachteten zunächst die seitens der Polizeibeamten ausgesprochenen Platzverweise und traten äußerst aggressiv auf. Damit die Lage bewältigt und die polizeilichen Maßnahmen konsequent durchgeführt werden konnten, mussten weitere Streifenbesatzungen angefordert werden. Erst unter Anwendung von Zwangsmitteln konnten die Maßnahmen fortgeführt werden. Gegen vier Jugendliche wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Missachtung eines Platzverweises eingeleitet. Eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gegen einen 16-Jährigen eingeleitet, der ein Einhandmesser mitführte.

