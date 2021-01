Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Landkreis Konstanz) Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person (09.01.2021)

GottmadingenGottmadingen (ots)

Ein Unfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat sich am Samstagabend gegen 19.15 Uhr am Kreisverkehr an der Einmündung der A 81 zur B 34 in Gottmadigen ereignet. Vermutlich durch Unaufmerksamkeit bemerkte ein 38-jähriger Skoda-Fahrer den vor ihm befindlichen Kreisverkehr zu spät. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam Der Autofahrer trotz eines Bremsversuchs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der neben dem Fahrbahnrand befindlichen Böschung. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 38-jährige Fahrer leicht und musste durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt

