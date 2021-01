Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brandmelder ruft Rettungskräfte auf den Plan (11.01.2021)

FurtwangenFurtwangen (ots)

Zu einem vermeintlichen Brand ausrücken mussten Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr am Montag gegen 10.30 Uhr in der Bregstraße. Dort war in einer Wohnung ein Brandmelder losgegangen. Da niemand öffnete, mussten die Retter ein Türschloss aufbrechen, um sich Zugang in die Wohnung zu verschaffen. Die Wohnung war leer war und es gab keinen Brand. Ein Brandmelder hatte aufgrund einer Fehlfunktion den Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr setzte ein neues Türschloss ein, hinterließ eine entsprechende Nachricht an die Bewohner und rückte unverrichteter Dinge wieder ab.

