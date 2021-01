Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzigen, Landkreis Konstanz) Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet anschließend (10.01.2021)

Orsingen-NenzingenOrsingen-Nenzingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht hat sich am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr in der Straße "Am Bildwasen" auf Höhe der Verkehrsinsel am Römereck ereignet. Der Fahrer eines VW Golfs fuhr die Straße "Am Bildwasen" vom Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Orsingen. Hier bog ein Radfahrer, welcher ohne jegliche Beleuchtung auf dem neben der Straße befindlichen Feldweg unterwegs war, nach links auf die Straße ab. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Golf-Fahrer aus, fuhr zunächst gegen die Verkehrsinsel und streifte anschließend den rechts befindlichen Bordstein. Hierdurch wurde das Fahrzeug derartig beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und ein Sachschaden von etwa 2000 Euro entstand. Der Radfahrer flüchtete vom Unfallort. Das Polizeirevier Stockach (07771 9391-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Julian Brühl / Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell