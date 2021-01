Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hiltergruß skandiert - Polizei nimmt 45-Jährigen vorübergehend fest

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch einen 45-Jährigen vorübergehend festgenommen. Der Mann skandierte im Stadtgebiet den Hitlergruß.

Der 45-Jährige war zur Mittagszeit in der Königstraße aufgefallen. In einem Supermarkt skandierte er den Hitlergruß. Als der Filialleiter den Mann an die frische Luft setze, verletzte der Verdächtige den Zeugen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 45-Jährigen ein. Am späten Nachmittag suchte er dann von sich aus die Polizeidienststelle in der Gaustraße auf. Im Eingangsbereich skandierte der Mann erneut den Hitlergruß. Auch nachdem ihm die Festnahme angedroht wurde, wiederholte der 45-Jährige sein Verhalten. Er wurde festgenommen. Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten an. Die Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam. Die Beamten leitete ein weiteres Strafverfahren ein. |erf

