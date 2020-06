Feuerwehr Detmold

FW-DT: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Detmold (ots)

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenwohnheim an der Paulinenstraße rief am heutigen Donnerstagabend um 18:51 Uhr die Feuerwehr Detmold auf den Plan.

Schnell konnte die Ursache für den Alarm festgestellt werden: Angebranntes Essen hatte in einem der Appartements für eine leichte Rauchentwicklung gesorgt. Das Appartement wurde belüftet und die Brandmeldeanlage wieder in Alarmbereitschaft versetzt. Nach etwa 20 Minuten konnten alle eingesetzten Kräfte einrücken. Im Einsatz waren das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte sowie der Rettungsdienst. Es wurde niemand verletzt. Um den Einsatzkräften ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen, wurde die Paulinenstraße für kurze Zeit einseitig gesperrt, was zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen führte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold

Pressesprecher im Einsatzdienst

Marco Schweiger

Telefon: +49 (0)160 9062 1826

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org

www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell