Polizei Bochum

POL-BO: Nach Hinweis von Kindern: Polizei stellt zwei Tatverdächtige (16, 18) eines Raubs

Bochum (ots)

Schneller Fahndungserfolg für die Bochumer Polizei: Nach einem Raub am Mittwochnachmittag, 25. März, stellten Polizisten wenig später zwei tatverdächtige Bochumer (16, 18). Den entscheidenden Hinweis hatten drei Kinder gegeben.

Eine 25-jährige Frau aus Sulzbach in Hessen war gegen 16 Uhr auf dem Waldweg nahe der Emilstraße in Bochum-Höntrop unterwegs. In Höhe der dortigen Holzbrücke über den Ahbach wurde sie hinterrücks von einer Jugendlichen festgehalten. Ein weiterer Jugendlicher entriss der 25-Jährigen Kopfhörer und Smartphone, anschließend flüchtete das Duo.

Drei couragierte Kinder (9, 11, 11) hatten den Vorfall mitangesehen und lieferten den wenig später eintreffenden Polizeibeamten eine präzise Täterbeschreibung.

Unterstützungskräfte stellten die beiden tatverdächtigen Jugendlichen wenig später und nahmen sie mit zur Wache. Dort schrieben sie eine Anzeige wegen Raubes. Nach Abschluss er Maßnahmen wurden sie ihren Eltern übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell