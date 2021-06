Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer in Flieden

Flieden (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich in Flieden, Schlüchterner Straße Ecke Magdloser Straße, ein Unfall mit einem Motorradfahrer. Der verursachende Pkw Audi mit einem 24-jährigen Fahrer aus Petersberg am Steuer war beim Linksabbiegen von der Schlüchterner Straße in die Magdloser Straße auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 41-jährige Kradfahrer aus Flieden verletzt und kam anschließend ins Klinikum Fulda. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR.

