Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen (ots)

Am 24.04.2021, gegen 20:40 Uhr, kam es auf dem Graf-von-Galen-Ring in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort hatte ein 39jähriger Opel-Fahrer aus Hagen bei einem Fahrstreifenwechsel den BMW eines 40jährigen aus Hemer touchiert. Der Unfallverursacher war allerdings weitergefahren. Der BMW-Fahrer hatte den Opel bis zur nächsten roten Ampel verfolgt und den Fahrer dort angesprochen. Der Hagener habe erklärt, dass er keinen Führerschein habe und deshalb weiter müsse. Anschließend fuhr er wieder los, touchierte das Bein des zuvor ausgestiegenen BMW-Fahrers, verletzte diesen dabei leicht und flüchtete weiter über den mittleren Grünstreifen des Bergischen Rings. Der 40jährige hatte den Flüchtigen dann aus den Augen verloren, der Polizei aber bereits das Kennzeichen mitgeteilt. In Rahmen der Fahndung konnte das flüchtige Fahrzeug und der Fahrer im Nahbereich angetroffen werden. Der Hagener konnte keinen Führerschein vorweisen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell