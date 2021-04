Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte brechen Auto auf und stehlen hochwertige Baumaschinen

Hagen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum von Mittwoch (21.04.2021) bis Donnerstag (22.04.2021) in Boele den Firmenwagen eines 52-Jährigen auf und stahlen hochwertige Baumaschinen. Der Hagener hatte den PKW am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr, in der Overbergstraße geparkt und am nächsten Morgen, gegen 07.00 Uhr, das offen stehende Schiebefenster bemerkt. Die Polizeibeamten konnten an dem Rahmen des Fensters Hebelmarken und Kratzer erkennen. Der Innenraum des Fahrzeuges war durchwühlt und es fehlten Baumaschinen im Wert von circa 3.400 Euro. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

