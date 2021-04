Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzter Radfahrer bei Unfall in Haspe

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (22.04.2021) in Haspe verletzte sich ein 63-jähriger Fahrradfahrer leicht. Der Hagener befuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Zweirad den Gehweg der Berliner Straße in Richtung Haspe. An einer Grundstücksein- / -ausfahrt tastete sich ein 59-jähriger Schwelmer mit seinem Sprinter in den Bereich des Gehweges vor. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem PKW. In dessen Folge stürzte der 63-Jährige und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Hagener Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.250 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell