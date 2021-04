Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte brechen Auto in Wehringhausen auf - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag (20.04.2021) bis Mittwoch (21.04.2021) schlugen Unbekannte in Wehringhausen eine Seitenscheibe des Autos einer 44-jährigen Hagenerin ein und durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs. Die Frau hatte ihren PKW am Dienstag gegen 16.00 Uhr unter der Eisenbahnbrücke in der Minervastraße geparkt und am nächsten Tag, gegen 15.30 Uhr, die eingeschlagene Seitenscheibe gesehen. Entwendet wurde vermutlich nichts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

